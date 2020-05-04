Двукратный победитель Супербоула Дон Шула умер в возрасте 90 лет

Скончался известный тренер по американскому футболу Дон Шула. Об этом сообщает Miami Herald. Специалисту было 90 лет.

Причина смерти неизвестна. По данным источника, это не связано с пандемией коронавируса. Дон Шула работал тренером команд НФЛ на протяжении 33 лет. Он тренировал «Детройт», «Балтимор» и «Майами».

С «Майами» он работал с 1970 по 1995 год и дважды (в 1972 и 1973) годах выиграл Супербоул. Четырежды он признавался тренером года. Рекордсмен по количеству побед в регулярном чемпионате (328).