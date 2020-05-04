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Двукратный победитель Супербоула Дон Шула умер в возрасте 90 лет

18:59
Дон Шула. Фото "Майами Долфинс".
Дон Шула. Фото "Майами Долфинс".

Скончался известный тренер по американскому футболу Дон Шула. Об этом сообщает Miami Herald. Специалисту было 90 лет.

Причина смерти неизвестна. По данным источника, это не связано с пандемией коронавируса. Дон Шула работал тренером команд НФЛ на протяжении 33 лет. Он тренировал «Детройт», «Балтимор» и «Майами».

С «Майами» он работал с 1970 по 1995 год и дважды (в 1972 и 1973) годах выиграл Супербоул. Четырежды он признавался тренером года. Рекордсмен по количеству побед в регулярном чемпионате (328).

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