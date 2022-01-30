Рио Фердинанд: «Мистер Том Брэди, наслаждайся заслуженным отдыхом. Величайший игрок всех времен»
Экс-защитник «МЮ» Фердинанд прокомментировал решение квотербека «Тампы» Брэди завершить карьеру
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд отреагировал на решение квотербека «Тампа-Бэй» Тома Брэди завершить карьеру.
«Мистер Том Брэди, наслаждайся заслуженным отдыхом, — написал Фердинанд в Twitter. — G.O.A.T (величайший игрок всех времен — прим. «СЭ»)».
44-летний американец считается одним из лучших игроков в истории американского футбола. За 22 сезона в НФЛ Брэди пять раз становился MVP Супербоула и трижды MVP регулярного сезона. Квотербеку принадлежат рекорды по тачдаунам (624) и по пасовым ярдам (84 520).
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