Рио Фердинанд: «Мистер Том Брэди, наслаждайся заслуженным отдыхом. Величайший игрок всех времен»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд отреагировал на решение квотербека «Тампа-Бэй» Тома Брэди завершить карьеру.

«Мистер Том Брэди, наслаждайся заслуженным отдыхом, — написал Фердинанд в Twitter. — G.O.A.T (величайший игрок всех времен — прим. «СЭ»)».

44-летний американец считается одним из лучших игроков в истории американского футбола. За 22 сезона в НФЛ Брэди пять раз становился MVP Супербоула и трижды MVP регулярного сезона. Квотербеку принадлежат рекорды по тачдаунам (624) и по пасовым ярдам (84 520).