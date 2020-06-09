Бывший игрок «Пэтриотс» был застрелен по пути на свидание
08:53
Бывший ресивер «Пэтриотс» Дональд Колдуэлл был застрелен в Тампе, сообщает официальный Twitter клуба.
41-летний экс-футболист получил огнестрельные ранения в ногу и грудь, после чего Колдуэлл скончался по пути в больницу. По сведениям ESPN, Колдуэлл шел на свидание, когда на него напали.
We are deeply saddened to learn of the death of former Patriot Reche Caldwell.— New England Patriots (@Patriots) June 7, 2020
Our thoughts and prayers are with his family and friends. pic.twitter.com/mxBtkTXTKD
?Ранее полицейские задержали афроамериканца Джона Флойда в Миннеаполисе. Во время ареста светлокожий офицер Дерек Човин надавил на шею задержанному, когда тот лежал на земле. После этого 46-летний Флойд скончался, что вызвало волнения в США.
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