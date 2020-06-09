Бывший игрок «Пэтриотс» был застрелен по пути на свидание

Бывший ресивер «Пэтриотс» Дональд Колдуэлл был застрелен в Тампе, сообщает официальный Twitter клуба.

41-летний экс-футболист получил огнестрельные ранения в ногу и грудь, после чего Колдуэлл скончался по пути в больницу. По сведениям ESPN, Колдуэлл шел на свидание, когда на него напали.

We are deeply saddened to learn of the death of former Patriot Reche Caldwell.



Our thoughts and prayers are with his family and friends. pic.twitter.com/mxBtkTXTKD — New England Patriots (@Patriots) June 7, 2020

?Ранее полицейские задержали афроамериканца Джона Флойда в Миннеаполисе. Во время ареста светлокожий офицер Дерек Човин надавил на шею задержанному, когда тот лежал на земле. После этого 46-летний Флойд скончался, что вызвало волнения в США.