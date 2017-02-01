Елизавета Тищенко: "Комиссия атлетов FIVB не поднимала вопрос допинга, у Жибы претензий нет"

Заместитель директора коммерческого отдела Международной федерации волейбола (FIVB) Елизавета Тищенко сообщила, что комиссия спортсменов FIVB на своем заседании не рассматривала вопросы допинга, председатель комиссии Жиба не имеет претензий к сборной России. Ранее стало известно, что Жиба собирается лично изучить документы из доклада независимого следователя ВАДА Ричарда Макларена и найти в них упоминания имен российских волейболистов. При этом после этого он намерен поставить вопрос о пересмотре результатов турнира Игр-2012, в финале которого Россия победила Бразилию.

– Помимо своей основной должности я ответственная за организационную работу комиссии спортсменов со стороны FIVB, я всегда в контакте со всеми членами комиссии, – цитирует "Р-Спорт" Тищенко. – На прошедшем заседании этой комиссии вопросы допинга не обсуждались. Мы даже не вносили это в повестку дня, никаких оснований поднимать эти вопросы нет. Все пробы на Олимпиаде в Лондоне у сборной России были чистыми. Конечно, вопросы антидопинга будут обсуждаться всегда. Но волейбол – это не тот вид спорта, где существует проблема допинга. Мы дорожим чистым имиджем волейбола.

В личном разговоре со мной Жиба сказал, что общался и с ВФВ, и с Владимиром Алекно, и с волейболистами сборной России. Он сказал, что всем все разъяснил и не понимает, почему эта тема была так раздута. Из разговора с Жибой я поняла, что у него нет желания что-то расследовать, выяснять. Никаких претензий у Жибы к сборной России нет, эта тема закрыта.