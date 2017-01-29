Сергей Сейранов: "Сборная России рассчитывает на первое общекомандное место на Универсиаде-2017"

Президент Российского студенческого спортивного союза (РССС) Сергей Сейранов отметил, что сборная России на Универсиаде-2017 в Алма-Ате рассчитывает на первое общекомандное место. По его словам, основным соперником россиян является команда Казахстана.

– Мы всегда ставим самые высокие задачи, никто не ездит на соревнования, чтобы проиграть, – приводит ТАСС слова Сейранова. – Нацелены только на победу, но как получится – рассудят соревнования, это спорт, сложно предугадать результат. Трудно предсказать, каких спортсменов привезут другие сборные, даже на уровне студенческих команд, но нам надо показать на данный момент времени свой лучший результат.

Понятно, что сборная Казахстана выставит сильнейший состав и они будут целиться на первое место в общекомандном зачете. Мы никогда не опускались ниже второго за последние 10-11 лет. Думаю, если станем вторыми в Казахстане, то это будет достойный результат, но нацелены мы, конечно, победить и обойти Казахстан в общекомандном зачете и стать первыми.