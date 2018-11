Представлены медали зимней Универсиады-2019

🇷🇺Вот они - медали Зимней универсиады-2019!🥇



🇬🇧Here they are - the medals of the Winter Universiade 2019! 🥇#RealWinter #Универсиада2019 #Красноярск2019 #universiade2019 #Krsk2019 #WU2019 pic.twitter.com/3zggDjH0QC