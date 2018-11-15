Представлены медали зимней Универсиады-2019

В Красноярске состоялась презентация медалей зимней Универсиады-2019, сообщает пресс-служба оргкомитета соревнований.

Всего победителям и призерам соревнований будет вручено 732 медали. На изготовление медалей понадобилось около 1 тонны алюминиевого сплава, на золочение - не менее 420 грамм чистого золота 999-й пробы, награды, средний вес которых составляет от 247 до 250 грамм, украшены кристаллами Swarovski

Для изготовления медалей и значков специалистами официального поставщика Универсиады компании РУСАЛ была разработана специальная технология сборки, учитывающая ограниченный тираж производства, особенности работы с ювелирными вставками, а также обеспечивающая максимальную защиту изделий от повреждений, в том числе с учетом климатических особенностей Красноярского края, где пройдут соревнования, - говорится в сообщении ТАСС, где и прошла презентация медалей.

Спортсмены разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлон, горнолыжный спорт, керлинг, лыжные гонки, сноуборд, спортивное ориентирование на лыжах, фигурное катание на коньках, фристайл, хоккей, хоккей с мячом, шорт-трек.

Состязания пройдут со 2 по 12 марта в Красноярске.