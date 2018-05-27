Второй "сеяный" Александр Зверев - во втором круге Roland Garros

Немецкий теннисист Александр Зверев вышел во второй круг Roland Garros, победив Рикардас Беранкиса из Литвы. Матч продолжался 1 час 9 минут.
Соперник второго номера "посева" определится в поединке серба Душана Лайовича и чеха Иржи Веселы.
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 39 197 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Маттео Берреттини (Италия) - Оскар Отте (Германия, Q) - 3:6, 7:5, 6:2, 6:1
Александр Зверев (Германия, 2) - Рикардас Беранкис (Литва) - 6:1, 6:1, 6:2
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