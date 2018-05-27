Второй "сеяный" Александр Зверев - во втором круге Roland Garros

Немецкий теннисист Александр Зверев вышел во второй круг Roland Garros, победив Рикардас Беранкиса из Литвы. Матч продолжался 1 час 9 минут.

Соперник второго номера "посева" определится в поединке серба Душана Лайовича и чеха Иржи Веселы.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 39 197 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Маттео Берреттини (Италия) - Оскар Отте (Германия, Q) - 3:6, 7:5, 6:2, 6:1

Александр Зверев (Германия, 2) - Рикардас Беранкис (Литва) - 6:1, 6:1, 6:2