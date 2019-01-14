13:06 | Теннис — "Большой шлем"

Возняцки вышла во второй круг Australian Open

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Датчанка Каролин Возняцки вышла во второй круг Australian Open. Третья ракетка мира взяла верх над бельгийкой Элисон ван Эйтванк. Соперницей Возняцки станет Юханна Ларссон. В третьем круге победительница матча встретится с победительницей противостояния Марии Шараповой и Ребекки Петерсон.

Мельбурн (Австралия) 

Турнир "Большого шлема" Australian Open 

Общий призовой фонд 44 700 000 долларов 

Открытые корты, хард 

Женщины 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Каролин Возняцки (Дания, 3) - Элисон Ван Уйтванк (Бельгия) - 6:3, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/ausopen/

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