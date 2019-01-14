Датчанка Каролин Возняцки вышла во второй круг Australian Open. Третья ракетка мира взяла верх над бельгийкой Элисон ван Эйтванк. Соперницей Возняцки станет Юханна Ларссон. В третьем круге победительница матча встретится с победительницей противостояния Марии Шараповой и Ребекки Петерсон.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 44 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Каролин Возняцки (Дания, 3) - Элисон Ван Уйтванк (Бельгия) - 6:3, 6:4
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