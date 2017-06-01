Веснина – в третьем круге Roland Garros

Россиянка Елена Веснина пробилась в третий круг Roland Garros. Во втором раунде она в трех сетах обыграла Варвару Лепченко из США, причем в последнем сете не отдала ни одного гейма. Следующей соперницей Весниной станет победительница дуэли между румынкой Сораной Кирстя и испанкой Карлой Суарес Наварро.
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
ВЕСНИНА (Россия, 14) – Лепченко (США) – 4:6, 6:3, 6:0
Си Сувэй (Тайвань) – Таунсенд (США) – 6:0, 2:6, 6:3
shpasic
Леночка - умничка!)) юбилейную - двадцатую - бараночку принесла в копилку США, бгг))
17:45