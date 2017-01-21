04:39 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Веснина проиграла 116-й ракетке мира в третьем круге Australian Open

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Россиянка Елена Веснина уступила американке Дженнифер Брэди в третьем круге Australian Open. Теннисистки провели на корте 1 час 27 минут и завершили матч в двух сетах - 7:6 (7:4), 6:2. Для Брэди это самое большое достижение в ее карьере. Амерканка перед началом турнира занимала 116-е место в рейтинге WTA. 

В еще одном поеднике чешка Барбора Стрыцова обыграла француженку Каролин Гарсию - 6:2, 7:5.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 36 260 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Брэди (США, Q) - ВЕСНИНА (Россия, 14) - 7:6 (7:4), 6:2

Стрыцова (Чехия, 16) - Гарсия К. (Франция, 21) - 6:2, 7:5

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/ausopen/2017/11/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Айртон

Читалось.)) Американская школа тенниса лучшая!)

07:44

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