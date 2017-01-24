Вавринка вышел в полуфинал Australian Open, обыграв Цонга

Швейцарец Стэн Вавринка в четвертьфинальном матче Australian Open переиграл француза Жо-Вилфрида Цонга - 7:6(7:2), 6:4, 6:3. Теннисисты провели на корте 2 часа 17 минут. Четвертый "сеяный" в полуфинале встретится с победителем пары Миша Зверев - Роджер Федерер.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 36 260 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Вавринка (Швейцария, 4) - Цонга (Франция, 12) - 7:6 (7:2), 6:4, 6:3
Bee
Пока у него больше всех шансов одолеть Надаля, который явный фаворит в той половине сетки.
13:06
Tom Sowyer
Хорошее начало дня. Думаю Стэн повторит успех двухлетней давности. Почти уверен
13:02