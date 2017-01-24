09:40 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Вавринка вышел в полуфинал Australian Open, обыграв Цонга

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Швейцарец Стэн Вавринка в четвертьфинальном матче Australian Open переиграл француза Жо-Вилфрида Цонга - 7:6(7:2), 6:4, 6:3. Теннисисты провели на корте 2 часа 17 минут. Четвертый "сеяный" в полуфинале встретится с победителем пары Миша Зверев - Роджер Федерер.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 36 260 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Вавринка (Швейцария, 4) - Цонга (Франция, 12) - 7:6 (7:2), 6:4, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/ausopen/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Bee

Пока у него больше всех шансов одолеть Надаля, который явный фаворит в той половине сетки.

13:06

Tom Sowyer

Хорошее начало дня. Думаю Стэн повторит успех двухлетней давности. Почти уверен

13:02

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