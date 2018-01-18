Вавринка вылетел с Australian Open, проиграв Сандгрену

Швейцарец Стэн Вавринка уступил американцу Теннису Сандгрену во втором круге Australian Open. Девятый сеяный проиграл в трех сетах – 2:6, 1:6, 4:6. Следующим соперником Сандгрена будет немец Максимилиан Мартерер, который победил испанца Фернандо Вердаско.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 42 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Сандгрен (США) – Вавринка (Швейцария, 9) – 6:2, 6:1, 6:4
Мартерер (Германия) – Вердаско (Испания) – 6:4, 4:6, 7:6 (7:5), 3:6, 6:3
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fifa_guru
конечно я не заядлый болельщик тенниса. но уровень Вавринки я знаю. видимо травма, иначе объяснить не могу проигрыш в одну калитку ноунейму
14:55
Florida9
Отправили на Большой Барьерный Риф
14:16