14:13 | Теннис — "Большой шлем"

Вавринка вылетел с Australian Open, проиграв Сандгрену

2

Швейцарец Стэн Вавринка уступил американцу Теннису Сандгрену во втором круге Australian Open. Девятый сеяный проиграл в трех сетах – 2:6, 1:6, 4:6. Следующим соперником Сандгрена будет немец Максимилиан Мартерер, который победил испанца Фернандо Вердаско.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Сандгрен (США) – Вавринка (Швейцария, 9) – 6:2, 6:1, 6:4

Мартерер (Германия) – Вердаско (Испания) – 6:4, 4:6, 7:6 (7:5), 3:6, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/ausopen/2018/1/

2
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

fifa_guru

конечно я не заядлый болельщик тенниса. но уровень Вавринки я знаю. видимо травма, иначе объяснить не могу проигрыш в одну калитку ноунейму

14:55

Florida9

Отправили на Большой Барьерный Риф

14:16