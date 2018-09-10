Трехкратный! Джокович выиграл US Open

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл аргентинца Хуана Мартина Дель Потро (6:3, 7:6, 6:) в финале US Open в мужском одиночном разряде. Он выиграл турнир в третий раз.

Матч продолжался три часа и 15 минут. Серб в 14-й раз победил на турнире "Большого шлема". В нынешнем сезоне он также выиграл "Уимблдон".

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 53 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Финал

Новак Джокович (Сербия, 6) – Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина, 3) – 6:3, 7:6 (7:4), 6:3

Все о теннисе – здесь