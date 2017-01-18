Томич встретится с Эвансом в третьем круге Australian Open

Австралиец Бернард Томич в четырех сетах одолел представителя Доминиканской Республики Виктора Эстрельи Бургоса во втором круге Australian Open. Следующим соперником хозяина корта станет британец Дэниэл Эванс, ранее неожиданно обыгравший хорвата Марина Чилича.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 36 260 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Томич (Австралия, 27) – Эстрелья Бургос (Доминиканская Республика) – 7:5, 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:5)