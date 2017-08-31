Светлана Кузнецова: "Шарапова заплатила за свою ошибку. Пришло время играть"

Россиянка Светлана Кузнецова, обыгравшая в первом круге Us Open чешку Маркету Вондроушову (4:6, 6:4, 7:6 (7:2)) высказала свое отношение к возвращению на корт соотечественницы Марии Шараповой. По словам Кузнецовой, пора закрыть эту тему, ведь Шароапова заплатила за свою ошибку.

- Уже раз 20 говорила про эту ситуацию, - цитирует Кузнецову официальный сайт US Open. - Довольно сложно иметь четкое мнение в этом вопросе. Есть разные случаи касаемо допинга. Можно принимать стероиды или что-то еще, а можно совершить ошибку.

Я всегда поддерживала Марию в этой ситуации. Она отбыла дисквалификацию. Пора заканчивать говорить об этом. Она может сосредоточиться на игре. У нее было тяжелое время, но она заплатила за свою ошибку. Пришло время играть.

Здорово, что она вернулась. Теннису ее не хватало. Организаторы турниров хотят видеть ее на соревнованиях. Вы видели, как люди приветствовали ее. Это хорошо для тенниса. Было бы глупо не дать ей играть после ошибки, из-за которой она и так пропустила полтора года.