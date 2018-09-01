22:14 | Теннис — "Большой шлем"

Суарес Наварро выбила Каролин Гарсию с US Open и сыграет с Шараповой или Остапенко


Испанка Карла Суарес Наварро выиграла у француженки Каролин Гарсии, "посеянной" под шестым номером, в третьем круге US Open. 

Соперницей Суарес Наварро станет победительница матча между Марией Шараповой и Еленой Остапенко.

Нью-Йорк (США) 

Турнир "Большого шлема" US Open 

Общий призовой фонд 53 000 000 долларов 

Открытые корты, хард 

Женщины 

Одиночный разряд 

Третий круг 

Карла Суарес Наварро (Испания, 30) - Каролин Гарсия (Франция, 6) - 5:7, 6:4, 7:6 (7:4)

Мэдисон Кис (США, 14) - Александра Крунич (Сербия) - 4:6, 6:1, 6:2

Маркета Вондроушова (Чехия) - Кики Бертенс (Голландия, 13) - 7:6 (7:4), 2:6, 7:6 (7:1)

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/usopen/2018/11/

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