Суарес Наварро выбила Каролин Гарсию с US Open и сыграет с Шараповой или Остапенко

Испанка Карла Суарес Наварро выиграла у француженки Каролин Гарсии, "посеянной" под шестым номером, в третьем круге US Open.

Соперницей Суарес Наварро станет победительница матча между Марией Шараповой и Еленой Остапенко.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 53 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Карла Суарес Наварро (Испания, 30) - Каролин Гарсия (Франция, 6) - 5:7, 6:4, 7:6 (7:4)

Мэдисон Кис (США, 14) - Александра Крунич (Сербия) - 4:6, 6:1, 6:2

Маркета Вондроушова (Чехия) - Кики Бертенс (Голландия, 13) - 7:6 (7:4), 2:6, 7:6 (7:1)