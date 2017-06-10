Шамиль Тарпищев: "У Остапенко советская школа тенниса"

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отметил, что латвийка Елена Остапенко показала свою игру в финале Roland Garros. 20-летняя теннисистка победила Симону Халеп со счетом 4:6, 6:4, 6:3 и завоевала свой первый титул в карьере.
- Я в данную секунду нахожусь на трибуне, на церемонии награждения, - приводит ТАСС слова Тарпищева. - Рад за Остапенко, которая за счет скорости одержала победу в финале, - сказал Тарпищев. - Играла в свою игру от начала до конца, а Халеп проиграла сама себе во втором сете. Мы хорошо знаем Остапенко. Еще с детских лет. Безусловно и школа, и стиль игры у нее наши, советские.
Tomas-boy.
Месхи, Чесноков, Зверева, Черкасов ------------ А кто это?)) Те самые "звёзды"?))
21:32
Thomas_Boy_
Если советской школы тенниса не существовало, то откуда брались Месхи, Чесноков, Зверева, Черкасов?
21:24
Slim Taller
Советской школы тенниса никогда не существовало в природе.Точно также,как не существует такого понятия как "латвийская школа тенниса".
20:50
spyhanter
Это Тарпищев только брюзжит и слюной исходит.
20:18
defender_8
А где же наши девушки с советской школой?
19:22