Шамиль Тарпищев: "У Остапенко советская школа тенниса"

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отметил, что латвийка Елена Остапенко показала свою игру в финале Roland Garros. 20-летняя теннисистка победила Симону Халеп со счетом 4:6, 6:4, 6:3 и завоевала свой первый титул в карьере.

- Я в данную секунду нахожусь на трибуне, на церемонии награждения, - приводит ТАСС слова Тарпищева. - Рад за Остапенко, которая за счет скорости одержала победу в финале, - сказал Тарпищев. - Играла в свою игру от начала до конца, а Халеп проиграла сама себе во втором сете. Мы хорошо знаем Остапенко. Еще с детских лет. Безусловно и школа, и стиль игры у нее наши, советские.