18:47 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Шамиль Тарпищев: "У Остапенко советская школа тенниса"

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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отметил, что латвийка Елена Остапенко показала свою игру в финале Roland Garros. 20-летняя теннисистка победила Симону Халеп со счетом 4:6, 6:4, 6:3 и завоевала свой первый титул в карьере.

- Я в данную секунду нахожусь на трибуне, на церемонии награждения, - приводит ТАСС слова Тарпищева. - Рад за Остапенко, которая за счет скорости одержала победу в финале, - сказал Тарпищев. - Играла в свою игру от начала до конца, а Халеп проиграла сама себе во втором сете. Мы хорошо знаем Остапенко. Еще с детских лет. Безусловно и школа, и стиль игры у нее наши, советские.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4328806

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Tomas-boy.

Месхи, Чесноков, Зверева, Черкасов ------------ А кто это?)) Те самые "звёзды"?))

21:32

Thomas_Boy_

Если советской школы тенниса не существовало, то откуда брались Месхи, Чесноков, Зверева, Черкасов?

21:24

Slim Taller

Советской школы тенниса никогда не существовало в природе.Точно также,как не существует такого понятия как "латвийская школа тенниса".

20:50

spyhanter

Это Тарпищев только брюзжит и слюной исходит.

20:18

defender_8

А где же наши девушки с советской школой?

19:22