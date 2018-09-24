Серена Уильямс заявила, что ее тренер врал о подсказках

Американская теннисистка Серена Уильямс заявила, что ее тренер Патрик Муратоглу сказал неправду. Ранее тренер заявил, что подсказывал ей во время финала US Open против японки Наоми Осаки (2:6, 4:6)

- Я просто не понимаю, о чем он говорил, - цитирует американку The Indian Express. - Я спрашивала у него - у нас не было подсказок, он не подсказывал мне. Этого у нас никогда и не было. А теперь он говорит, что подсказывал мне. Это не имеет смысла. Зачем ты это сказал?

- Если честно, я подсказывал ей, - сказал Муратоглу в телеинтервью сразу после финала. - Но я не уверен, видела ли она.

При этом тренер назвал судью Рамоса главной звездой вечера, подчеркнув, что это неправильно.