19:13 | Теннис — "Большой шлем"

Серена Уильямс обыграла Кристину Плишкову и вышла во второй раунд Roland Garros

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Американская теннисистка Серена Уильямс одержала победу в матче первого раунда Roland Garros в женском одиночном разряде с чешкой Кристиной Плишковой (7:6, 6:4). Игра продолжалась один час и 45 минут.

В следующем раунде американка сыграет с австралийкой Эшли Барти.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 39 197 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Серена Уильямс (США) - Кристина Плишкова (Чехия) - 7:6 (7:4), 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/rolandgarros/2018/11/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (25)
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За Арсеналий с децтва!))

Насчёт прогнозов, сегодня дуремар Кучин, такой же исксперд в БК как и грузинка, блеснул очередным своим "шедевральным" пониманием тенниса...)) как раз по поводу Барти...)) Дословно не воспроизведу, но смысл таков, что Вихлянцевой очень повезло со жребием, т.к. Эшли совершенно неконкурентна на грунте...)) И вот таких вот "знатоков" допускают до эфиров на ТВ!)

20:05

Sinaron

diskmen За Арсеналий с децтва!)) на кого ставить или не рисковать. 19:51/////////// Поставь на хорошее обучение, а то очень уж безграмотно пишешь. Да и ход мыслей не вполне адекватный.

19:58

diskmen

За Арсеналий с децтва!)) на кого ставить или не рисковать.

19:51

Sinaron

Доктор Айболит Малышку Си с возвращением..........Браво, Богиня............Майн гот!!Смока если она малышка,то боюсь представить твою жену))) У тебя то не просто богиня,и икона красоты походу)) 19:39 /////////// У Чмоки нет жены, потому что таких очень любят мальчики.

19:51

За Арсеналий с децтва!))

С Барти будет очень вкусный матч.) Барти - будущая 1 ракетка мира. Если бы не проблемы со здоровьем - ужо была бы!

19:49

rusfed 2.0

О, а в ассятина санитары сегодня успокоительное вкололи: пишет не капслоком

19:48

Sinaron

Чмока, ты почему этого слона называешь малышкой? Ты грязный, беглый извращенец.

19:48

За Арсеналий с децтва!))

Плишкова в отличнейшей форме!) 15 эйсов, на 2 саму Серену перещеголяла!) Думаю сегодня вынесла бы почти всех из тура, если не всех, если бы не в соперниках Си.)

19:47

rusfed 2.0

Если вы еще не видели Серену в лосинах, вы видели в этой жизни не всё. А здешний визажист босоножки Шараповой критикует. Ржака

19:47

маша -- 3.ру БЛЯ и наша

Как же мне все эти глоры ура--поцтреоцкие нравятся!!!!! То есть как рекламщица--прокладочница Кася, напичканная гормонами, буквально на глазах в "свыню" превращается --- они делают вид, что не замечают....

19:46

Доктор Айболит

Малышку Си с возвращением..........Браво, Богиня............Майн гот!!Смока если она малышка,то боюсь представить твою жену))) У тебя то не просто богиня,и икона красоты походу))

19:39

Thomas_Boy_

Такое же днище, как и сестричка. Звучит двусмысленно, понимаю.)

19:39

alexzander

Хрю-хрю +++++

19:37

diskmen

За Арсеналий с децтва!)) мой любимый Гуру подскажи Серена пройдёт Барти.

19:37

бронепоезд

Ноу криминалити,он же женщина.

19:35

Хрю-хрю

После официального разоблачения Серены весь мир воспринимает её как главную мошенницу в спорте. Её цель - побить рекорд Маргарет Корт и уйти (сбежать) из тенниса. Вся мощь и авторитет американского спорта направлены на это.

19:35

rusfed 2.0

alexzander, она подпадает под возрастную категорию 60+. Как раз для Чмоки

19:34

alexzander

rusfed 2.0 Евроспорт показывал Павлюченкову сразу по 2 каналам, лишь бы не 100 кг водолаза

19:33

rusfed 2.0

Оу май гад, я снова видел этот круп. Теперь боюсь за свой сон. Он вправду натуральный??

19:31

За Арсеналий с децтва!))

Малышку Си с возвращением!)) Спасибо за фантастический теннис!) Присоединяюсь к восторженным аплодисментам переполненного стадиона!) Браво, Королева, Браво, Богиня, Браво, лучшая в истории спортсменка!))

19:28

alexzander

Я думал только на свадьбе в Лондоне был"шедевр",шляпка с дредами,нет ведь, водолазный костюм еще был припасен для искушенных французов и ленточка красная, а-ля когда то талия..............))))

19:27

За Арсеналий с децтва!))

питерский дурачок тебя быстро на чистую воду выведет.))

19:25

diskmen

Какая-же Серена Мастодонтша по сравнеию с хрупкой Кристи.

19:25

За Арсеналий с децтва!))

Смотри Сашуля, а то прибежит Док со скринами.))

19:25

alexzander

Ужас-ужасный в водолазном костюме...................Циля Центнер!!! Точнее ТИрина ТИ-Оганян,ну хоть без шляпки в этот раз)!!!

19:23

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