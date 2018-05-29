Серена Уильямс обыграла Кристину Плишкову и вышла во второй раунд Roland Garros

Американская теннисистка Серена Уильямс одержала победу в матче первого раунда Roland Garros в женском одиночном разряде с чешкой Кристиной Плишковой (7:6, 6:4). Игра продолжалась один час и 45 минут.
В следующем раунде американка сыграет с австралийкой Эшли Барти.
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 39 197 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Серена Уильямс (США) - Кристина Плишкова (Чехия) - 7:6 (7:4), 6:4
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За Арсеналий с децтва!))
Насчёт прогнозов, сегодня дуремар Кучин, такой же исксперд в БК как и грузинка, блеснул очередным своим "шедевральным" пониманием тенниса...)) как раз по поводу Барти...)) Дословно не воспроизведу, но смысл таков, что Вихлянцевой очень повезло со жребием, т.к. Эшли совершенно неконкурентна на грунте...)) И вот таких вот "знатоков" допускают до эфиров на ТВ!)
20:05
Sinaron
diskmen За Арсеналий с децтва!)) на кого ставить или не рисковать. 19:51/////////// Поставь на хорошее обучение, а то очень уж безграмотно пишешь. Да и ход мыслей не вполне адекватный.
19:58
diskmen
За Арсеналий с децтва!)) на кого ставить или не рисковать.
19:51
Sinaron
Доктор Айболит Малышку Си с возвращением..........Браво, Богиня............Майн гот!!Смока если она малышка,то боюсь представить твою жену))) У тебя то не просто богиня,и икона красоты походу)) 19:39 /////////// У Чмоки нет жены, потому что таких очень любят мальчики.
19:51
За Арсеналий с децтва!))
С Барти будет очень вкусный матч.) Барти - будущая 1 ракетка мира. Если бы не проблемы со здоровьем - ужо была бы!
19:49
rusfed 2.0
О, а в ассятина санитары сегодня успокоительное вкололи: пишет не капслоком
19:48
Sinaron
Чмока, ты почему этого слона называешь малышкой? Ты грязный, беглый извращенец.
19:48
За Арсеналий с децтва!))
Плишкова в отличнейшей форме!) 15 эйсов, на 2 саму Серену перещеголяла!) Думаю сегодня вынесла бы почти всех из тура, если не всех, если бы не в соперниках Си.)
19:47
rusfed 2.0
Если вы еще не видели Серену в лосинах, вы видели в этой жизни не всё. А здешний визажист босоножки Шараповой критикует. Ржака
19:47
маша -- 3.ру БЛЯ и наша
Как же мне все эти глоры ура--поцтреоцкие нравятся!!!!! То есть как рекламщица--прокладочница Кася, напичканная гормонами, буквально на глазах в "свыню" превращается --- они делают вид, что не замечают....
19:46
Доктор Айболит
Малышку Си с возвращением..........Браво, Богиня............Майн гот!!Смока если она малышка,то боюсь представить твою жену))) У тебя то не просто богиня,и икона красоты походу))
19:39
Thomas_Boy_
Такое же днище, как и сестричка. Звучит двусмысленно, понимаю.)
19:39
alexzander
Хрю-хрю +++++
19:37
diskmen
За Арсеналий с децтва!)) мой любимый Гуру подскажи Серена пройдёт Барти.
19:37
бронепоезд
Ноу криминалити,он же женщина.
19:35
Хрю-хрю
После официального разоблачения Серены весь мир воспринимает её как главную мошенницу в спорте. Её цель - побить рекорд Маргарет Корт и уйти (сбежать) из тенниса. Вся мощь и авторитет американского спорта направлены на это.
19:35
rusfed 2.0
alexzander, она подпадает под возрастную категорию 60+. Как раз для Чмоки
19:34
alexzander
rusfed 2.0 Евроспорт показывал Павлюченкову сразу по 2 каналам, лишь бы не 100 кг водолаза
19:33
rusfed 2.0
Оу май гад, я снова видел этот круп. Теперь боюсь за свой сон. Он вправду натуральный??
19:31
За Арсеналий с децтва!))
Малышку Си с возвращением!)) Спасибо за фантастический теннис!) Присоединяюсь к восторженным аплодисментам переполненного стадиона!) Браво, Королева, Браво, Богиня, Браво, лучшая в истории спортсменка!))
19:28
alexzander
Я думал только на свадьбе в Лондоне был"шедевр",шляпка с дредами,нет ведь, водолазный костюм еще был припасен для искушенных французов и ленточка красная, а-ля когда то талия..............))))
19:27
За Арсеналий с децтва!))
питерский дурачок тебя быстро на чистую воду выведет.))
19:25
diskmen
Какая-же Серена Мастодонтша по сравнеию с хрупкой Кристи.
19:25
За Арсеналий с децтва!))
Смотри Сашуля, а то прибежит Док со скринами.))
19:25
alexzander
Ужас-ужасный в водолазном костюме...................Циля Центнер!!! Точнее ТИрина ТИ-Оганян,ну хоть без шляпки в этот раз)!!!
19:23