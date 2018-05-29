Серена Уильямс обыграла Кристину Плишкову и вышла во второй раунд Roland Garros

Американская теннисистка Серена Уильямс одержала победу в матче первого раунда Roland Garros в женском одиночном разряде с чешкой Кристиной Плишковой (7:6, 6:4). Игра продолжалась один час и 45 минут.

В следующем раунде американка сыграет с австралийкой Эшли Барти.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 39 197 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Серена Уильямс (США) - Кристина Плишкова (Чехия) - 7:6 (7:4), 6:4