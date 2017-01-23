Серена Уильямс: "Мне терять нечего"

Американка Серена Уильямс осталась довольна победой в четвертом круге Australian Open. Она вышла в четвертьфинал, обыграв чешку Барбору Стрыцову (7:5, 6:4).
– Очень хорошо, что удалось победить, пусть играла не лучшим образом, – цитирует AFP Уильямс. – Игру Стрыцовой сложно читать, она бьется за каждый мяч. Ее стиль отличается от игры тех, с кем я встречалась ранее. Впереди игра с Контой. Я много наблюдала за ее теннисом. Он у нее атакующий. Но мне терять нечего.
rusfed 2.0
Прощальный тур. Организм больше не справляется с лошадиными дозами TUE
12:46
Айртон
Ну как бэ Кокорина хоть круглосуточно допингом пичкай, он как Месси или КриРо играть не будет.)
12:44
Andersen32
Это говорит, о том что она напичкана терапевтическими исключениями, мама не горюй, точнее папа. А вообще братуха молодец.
12:15
Айртон
У Си почти полтос невынужденных. Лучшая форма где-то далеко по причине травм и полугодичного простоя. Ни одна теннисистка мира не выиграла бы матч с полтосом анфорсед, тем более 2-0.)) А это признак огромного класса.)
11:54