Серена Уильямс: "Мне терять нечего"

Американка Серена Уильямс осталась довольна победой в четвертом круге Australian Open. Она вышла в четвертьфинал, обыграв чешку Барбору Стрыцову (7:5, 6:4).

– Очень хорошо, что удалось победить, пусть играла не лучшим образом, – цитирует AFP Уильямс. – Игру Стрыцовой сложно читать, она бьется за каждый мяч. Ее стиль отличается от игры тех, с кем я встречалась ранее. Впереди игра с Контой. Я много наблюдала за ее теннисом. Он у нее атакующий. Но мне терять нечего.