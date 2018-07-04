Россиянка Макарова вышла в третий круг Уимблдона, обыграв Возняцки

Россиянка Екатерина Макарова переиграла датскую тенисистку Каролин Возняцки во втором круге Уимблдона (6:4, 1:6, 7:5) и вышла в следующий раунд. В решающем третьем сете Макарова вела со счетом 5:1, однако позволила сопернице сравнять счет. Для победы россиянке потребовалось еще два гейма.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 34 000 000 фунтов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Екатерина МАКАРОВА (Россия) - Каролин Возняцки (Дания, 2) - 6:4, 1:6, 7:5

В следующем круге Макарова сойдется с представительницей Чехии Люси Шафаржовой, которая ранее обыгралу Агнешку Радванску из Польши. Матч пройдет 6 июля.