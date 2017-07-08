Роман Семенов: "Шарапову признаться в употреблении мельдония убедили агенты"

Роман Семенов, менеджер бывшей теннисистки Анны Чакветадзе, отметил, что команда Марии Шараповой профессионально сработала в момент, когда стало известно, что допинг-проба россиянки дала положительный результат на мельдоний. По его словам, самой спортсменке такой шаг вышел боком, но агенты проделали свою работу на отлично.

- О находчивости команды Шараповой вообще надо писать в учебниках по спортивному менеджменту, - приводит ВВС слова Семенова. - В истории с мельдонием они убедили ее, что лучше самой признаться, и тут же собрали пресс-конференцию. Другое дело, что этот шаг вышел Маше боком, потому что, не придай она эту историю огласке, ее бы по-тихому простили, как простили многих, попавшихся тогда на мельдонии. Но раз уж она сама объявила, спортивные структуры должны были реагировать. Хотя повторюсь - шаг, предпринятый ее пиарщиками, был смелым, дерзким и очень правильным.