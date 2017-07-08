Роман Семенов: "Шарапову признаться в употреблении мельдония убедили агенты"

Роман Семенов, менеджер бывшей теннисистки Анны Чакветадзе, отметил, что команда Марии Шараповой профессионально сработала в момент, когда стало известно, что допинг-проба россиянки дала положительный результат на мельдоний. По его словам, самой спортсменке такой шаг вышел боком, но агенты проделали свою работу на отлично.
- О находчивости команды Шараповой вообще надо писать в учебниках по спортивному менеджменту, - приводит ВВС слова Семенова. - В истории с мельдонием они убедили ее, что лучше самой признаться, и тут же собрали пресс-конференцию. Другое дело, что этот шаг вышел Маше боком, потому что, не придай она эту историю огласке, ее бы по-тихому простили, как простили многих, попавшихся тогда на мельдонии. Но раз уж она сама объявила, спортивные структуры должны были реагировать. Хотя повторюсь - шаг, предпринятый ее пиарщиками, был смелым, дерзким и очень правильным.
SerDer
Согласен с первым комментатором:в чем профессионализм агентов, если всё для Марии вышло боком? И за этот "смелый и дерзкий" поступок (хотя тоже мне смелость - подтолкнуть другого человека на авансцену, а самому быть в тени) теннисистка расплачивается до сих пор. Зато я не читал в СМИ, чтобы кто-то из тех, кто принимал допинг и промолчал об этом, "погорел" в спортивном или финансовом плане.
07:28
oleg.bob
Да что же тут правильного! Агентов за такое посылать надо на 333 буквы!
07:01