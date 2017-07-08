Роман Семенов: "Шарапову признаться в употреблении мельдония убедили агенты"

Роман Семенов, менеджер бывшей теннисистки Анны Чакветадзе, отметил, что команда Марии Шараповой профессионально сработала в момент, когда стало известно, что допинг-проба россиянки дала положительный результат на мельдоний. По его словам, самой спортсменке такой шаг вышел боком, но агенты проделали свою работу на отлично.
- О находчивости команды Шараповой вообще надо писать в учебниках по спортивному менеджменту, - приводит ВВС слова Семенова. - В истории с мельдонием они убедили ее, что лучше самой признаться, и тут же собрали пресс-конференцию. Другое дело, что этот шаг вышел Маше боком, потому что, не придай она эту историю огласке, ее бы по-тихому простили, как простили многих, попавшихся тогда на мельдонии. Но раз уж она сама объявила, спортивные структуры должны были реагировать. Хотя повторюсь - шаг, предпринятый ее пиарщиками, был смелым, дерзким и очень правильным.
rusfed 2.0
Идея была правильной. Просто они не могли предположить, что таких пойманных окажется еще пара сотен, и их будут вынуждены оправдать
12:33 8 июля
rad19
правильный шаг вышел боком .... и это отличные менеджеры... а если было бы по тихому то играла бы без перерыва.....
12:26 8 июля
детлеф
пиар.двигатель спортсменов.
10:44 8 июля
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
- О находчивости команды Шараповой вообще надо писать в учебниках по спортивному менеджменту -------------- О какой находчивости речь?)) Попытка закосить под фомок не проканала, и как следствие закономерные полтора года дисквы, бгг.))
08:40 8 июля
SerDer
Согласен с первым комментатором:в чем профессионализм агентов, если всё для Марии вышло боком? И за этот "смелый и дерзкий" поступок (хотя тоже мне смелость - подтолкнуть другого человека на авансцену, а самому быть в тени) теннисистка расплачивается до сих пор. Зато я не читал в СМИ, чтобы кто-то из тех, кто принимал допинг и промолчал об этом, "погорел" в спортивном или финансовом плане.
07:28 8 июля
oleg.bob
Да что же тут правильного! Агентов за такое посылать надо на 333 буквы!
07:01 8 июля