Родина обыграла Кирстю в первом раунде Уимблдона

Российская теннисистка Евгения Родина обыграла румыну Сорана Кирстя (1:6, 6:3, 6:3) в первом раунде Уимблдона в женском одиночном разряде. Матч продолжался один час и 41 минуту.
В следующем раунде россиянка сыграет с американкой Мэдисон Киз.
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 34 000 000 фунтов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Евгения РОДИНА (Россия, Q) - Сорана Кирстя (Румыния) - 1:6, 6:3, 6:3
Донна Векич (Хорватия) - Ребекка Петерсон (Швеция) - 7:5, 6:4
Михаэла Бузарнеску (Румыния, 29) - Кэти Суон (Великобритания, WC) - 6:0, 6:3
Янина Викмайер (Бельгия) - Андреа Петкович (Германия) - 6:4, 6:3
Мэдисон Киз (США) - Луксика Кумкхум (Таиланд) - 6:4, 6:3
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