Радванска победила Макхэйл во втором круге Уимблдона

Агнешка Радванска из Польши в трех сетах обыграла американку Кристину Макхэйл во втором круге Уимблдона. Встреча закончилась со счетом 5:7, 7:6 (9:7), 6:3. В следующей стадии турнира Радванска сыграет с победительницей матча Кристина Кучова – Тимеа Бачински.
В другом поединке турнира украинка Леся Цуренко одержала победу над швейцаркой Викторией Голубич – 6:1, 2:6, 6:3.
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Радванска (Польша, 9) – Макхэйл (США) – 5:7, 7:6 (9:7), 6:3
Цуренко (Украина) – Голубич (Швейцария) – 6:1, 2:6, 6:3
Херцог (Словения, Q) – Лепченко (США) – 6:7, 6:2, 6:2
Вандевэй (США, 24) – Мария (Германия) – 6:4, 6:2