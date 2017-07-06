Радванска победила Макхэйл во втором круге Уимблдона

Агнешка Радванска из Польши в трех сетах обыграла американку Кристину Макхэйл​ во втором круге Уимблдона. Встреча закончилась со счетом 5:7, 7:6 (9:7), 6:3. В следующей стадии турнира Радванска сыграет с победительницей матча Кристина Кучова – Тимеа Бачински.

В другом поединке турнира украинка Леся Цуренко одержала победу над швейцаркой Викторией Голубич – 6:1, 2:6, 6:3.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Радванска (Польша, 9) – Макхэйл (США) – 5:7, 7:6 (9:7), 6:3

Цуренко (Украина) – Голубич (Швейцария) – 6:1, 2:6, 6:3

Херцог (Словения, Q) – Лепченко (США) – 6:7, 6:2, 6:2

Вандевэй (США, 24) – Мария (Германия) – 6:4, 6:2