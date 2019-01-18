Павлюченкова вышла в 1/8 финала Australian Open

Россиянка Анастасия Павлюченкова обыграла Александру Соснович из Белоруссии в матче третьего круга Australian Open. Следующей ее соперницей будет победительница встречи Слоан Стивенс - Петра Мартич.

В другом матче третьего круга американка Аманда Анисимова в двух сетах одолела Арину Соболенко из Белоруссии.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 44 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Аманда Анисимова (США) - Арина Соболенко (Белоруссия, 11) - 6:3, 6:2

Анастасия Павлюченкова (Россия) - Александра Соснович (Белоруссия) - 6:0, 6:3