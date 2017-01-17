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Организаторы Roland Garros еще не определились по поводу wild card для Шараповой

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Организаторы Roland Garros еще определились по поводу предоставления wild card бывшей первой ракетке мира Марии Шараповой. Окончательное решение будет принято за 15 дней до начала турнира, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Открытого чемпионата Франции. 

Ранее стало известно, что Шарапова получит wild card на турнир в Риме, который пройдет с 15 по 21 мая. Он станет для нее первым после истечения срока дисквалификации. Россиянка была отстранена от соревнований в январе 2016 года за употребление мельдония. Срок дисквалификации истечет 26 апреля.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3947768

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