Обидчица Макаровой не смогла выйти в третий круг Australian Open

Румынка Ирина Бегу, в первом круге Australian Open победившая россиянку Екатерину Макарову, завершила выступление на первом в сезоне турнире "Большого шлема". Во втором круге она уступила представительнице Хорватии Петре Матрич (4:6, 6:7), которая в третьем круге встретится с Луксикой Кумкхум из Таиланда.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Мартич (Хорватия) - Бегу (Румыния) - 6:4, 7:6 (7:3).