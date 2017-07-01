Новаку Джоковичу на Уимблдоне будет помогать Марио Анчич

Известный хорватский теннисист Марио Анчич будет помогать второй ракетке мира Новаку Джоковичу на Уимблдоне, сообщает Sportske Novosti. Экс-седьмая ракетка мира, который был вынужден завершить карьеру в 27 лет из-за тяжелых последствий мононуклеоза и хронической травмы спины, а после работал в одном из банков в США, не смог ответить отказом на просьбу старого друга. Работать с сербом на Уимблдоне Анчич будет вместе с Андре Агасси. Ранее Джокович рассказал, что легендарный американский теннисист, сотрудничество с которым он начал на Roland Garros, приедет во Всеанглийский лаун-теннисный клуб на весь срок.

"Я и так собирался приехать на Уимблдон, – рассказал Анчич. – Правда, только на вторую неделю, чтобы поработать экспертом на телевидении и сыграть в ветеранском турнире, но теперь телевидению придется отказать".