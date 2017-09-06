Надаль победил Рублева в четвертьфинале US Open, отдав всего 5 геймов

Россиянин Андрей Рублев в матче 1/4 финала US Open в трех сетах уступил первой ракетке турнира испанцу Рафаэлю Надалю. Матч продолжался 1 час 39 минут.
19-летний Рублев впервые вышел в четвертьфинал турнира "Большого шлема".
В полуфинале Надаль сыграет против победителя встречи Роджер Федерер (Швейцария) – Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина).
Нью-Йорк (США)
Турнир "Большого шлема" US Open
Общий призовой фонд 50 400 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Надаль (Испания, 1) - РУБЛЕВ (Россия) - 6:1, 6:2, 6:2
ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ
Теперь Врублёву пару годиков отдохнуть надо... После такого--то сэкаса... А, может, ЭТОТ спорт и не для него??? Пусть к ПАПЕ идёт в ресторанный бизнесс /а в ресторане, а в ресторане, а там-цыгане, а там-....МДЯ /. Через лет десять папик из халдеев переведёт этого.. СЫНА в метрдотели. Жизнь наладится...
23:26
Zlon
На протяжении матча путал Рублева с болл-боями..уж больно похожи они, правда те покрепче физически.
23:25
Nick280881
Бней Иегуда Лёгкие деньги для папы.)) Рублёв - недоразумение для 1/4.)) Более проходного матча сложно представить, Надаль даже размяться не успел.))---------------------------------------------------------------------------- А Матс Виландер только что на Евроспорте сказал, что Рублев играл хорошо и будет в десятке через 3-4 года. Ну да тебе ж виднее, он всего лишь экс-первая ракетка мира, а ты теннисный Иксперд.
23:24
I love sports
Рафу может остановить только Роджер, посмотрим, приблизился ли он (Федерер )к своим оптимальным кондициям в матче с Дельпотро.Андрею же - респект!И так удивил,сыграв на второй неделе.Если продолжит развиваться,вполне может стать топом.
23:20
Bossonn
Видимо перегорел, слишком долго ждал этого матча.Да и Надаль успел отдохнуть. А давайте у суперчмоки спросим кто выиграет Надаль или Федерер? И кто будет первой у баб? Эй, чмока ну ка яви нам сейчас свой дар прорицателя и типа гения ставок!
23:19
alexzander
И конечно,Рублеву точно к спортивному психологу,ему просто нудно помочь в психолоогии
23:15
Бней Иегуда
Чакветадзе опять на высоте.)) ТБ30,5, бгг.))
23:15
ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ
""рублёв, нет --- ДОЛЛАРОВ!!!"" пописывали пару дней назад в конкурирующей ""ньюс пейпе"".... Теперь "долларов" превратился в отходы каких--нибудь пакистанских ганджубарсов....
23:12
механик39
Не смог Рублев встать с колен .
23:11
alexzander
Браво Рафа,разгромил!!!Андрей порой играл осень остро,атаковал,он все равно молодец,но Рафа это другая лига,победы в 1/2,ждем Роджера
23:08
Бней Иегуда
Лёгкие деньги для папы.)) Рублёв - недоразумение для 1/4.)) Более проходного матча сложно представить, Надаль даже размяться не успел.))
23:08
rusfed 2.0
Монстр
23:06