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23:05 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Надаль победил Рублева в четвертьфинале US Open, отдав всего 5 геймов

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Россиянин Андрей Рублев в матче 1/4 финала US Open в трех сетах уступил первой ракетке турнира испанцу Рафаэлю Надалю. Матч продолжался 1 час 39 минут.

19-летний Рублев впервые вышел в четвертьфинал турнира "Большого шлема".

В полуфинале Надаль сыграет против победителя встречи Роджер Федерер (Швейцария) – Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина).

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 50 400 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Надаль (Испания, 1) - РУБЛЕВ (Россия) - 6:1, 6:2, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/usopen/2017/1/

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (13)
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ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ

Теперь Врублёву пару годиков отдохнуть надо... После такого--то сэкаса... А, может, ЭТОТ спорт и не для него??? Пусть к ПАПЕ идёт в ресторанный бизнесс /а в ресторане, а в ресторане, а там-цыгане, а там-....МДЯ /. Через лет десять папик из халдеев переведёт этого.. СЫНА в метрдотели. Жизнь наладится...

23:26

Zlon

На протяжении матча путал Рублева с болл-боями..уж больно похожи они, правда те покрепче физически.

23:25

Nick280881

Бней Иегуда Лёгкие деньги для папы.)) Рублёв - недоразумение для 1/4.)) Более проходного матча сложно представить, Надаль даже размяться не успел.))---------------------------------------------------------------------------- А Матс Виландер только что на Евроспорте сказал, что Рублев играл хорошо и будет в десятке через 3-4 года. Ну да тебе ж виднее, он всего лишь экс-первая ракетка мира, а ты теннисный Иксперд.

23:24

I love sports

Рафу может остановить только Роджер, посмотрим, приблизился ли он (Федерер )к своим оптимальным кондициям в матче с Дельпотро.Андрею же - респект!И так удивил,сыграв на второй неделе.Если продолжит развиваться,вполне может стать топом.

23:20

Bossonn

Видимо перегорел, слишком долго ждал этого матча.Да и Надаль успел отдохнуть. А давайте у суперчмоки спросим кто выиграет Надаль или Федерер? И кто будет первой у баб? Эй, чмока ну ка яви нам сейчас свой дар прорицателя и типа гения ставок!

23:19

alexzander

И конечно,Рублеву точно к спортивному психологу,ему просто нудно помочь в психолоогии

23:15

Бней Иегуда

Чакветадзе опять на высоте.)) ТБ30,5, бгг.))

23:15

ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ

""рублёв, нет --- ДОЛЛАРОВ!!!"" пописывали пару дней назад в конкурирующей ""ньюс пейпе"".... Теперь "долларов" превратился в отходы каких--нибудь пакистанских ганджубарсов....

23:12

механик39

Не смог Рублев встать с колен .

23:11

alexzander

Браво Рафа,разгромил!!!Андрей порой играл осень остро,атаковал,он все равно молодец,но Рафа это другая лига,победы в 1/2,ждем Роджера

23:08

Бней Иегуда

Лёгкие деньги для папы.)) Рублёв - недоразумение для 1/4.)) Более проходного матча сложно представить, Надаль даже размяться не успел.))

23:08

rusfed 2.0

Монстр

23:06