На Roland Garros больше не допустят такой наряд, как у Серены Уильямс

Президент Федерации тенниса Франции Бернар Гуидичелли подчеркнул, что организаторы турнира будут согласовывать форму теннисистов с производителями одежды. В частности, его возмутил откровенный наряд "кошки Ваканды", в котором в этом году играла Серена Уильямс.

- Сейчас уже поздно, поттому что коллекции готовы, но в будущем мы будем просить производителей давать нам знать, что они готовят. Форма Серены в этом году, например, больше не будет допускаться. Нужно уважать игру и турнир, - приводит слова Гуидичелли журналист Кристофер Клэри в Твиттере.

Странные наряды теннисисткок