Мерил Стрип посетила финал US Open и стала героиней мемов

Голливудская актриса Мерил Стрип побывала на финале US Open между сербом Новаком Джоковичем и аргентинцем Хауном Мартином Дель Потро - 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.
Трехкратная обладательница престижной кинопремии Оскар так сильно переживала за обоих теннисистов, что выражение ее лица стало мемом.
Некоторые интернет-пользователи уже сравнивают гримассу Стрип с популярным эмодзи "шок".
Meryl Streep's latest role is the 😱 emoji#USOpen pic.twitter.com/8v6Xr1161U– SB Nation (@SBNation) 9 сентября 2018 г.
Джокович в третий раз выиграл US Open и 14-й турнир серии "Большого шлема".
Недосягаемый. Джокович вернулся к лучшей форме и выиграл US Open