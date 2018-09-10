Мерил Стрип посетила финал US Open и стала героиней мемов

Голливудская актриса Мерил Стрип побывала на финале US Open между сербом Новаком Джоковичем и аргентинцем Хауном Мартином Дель Потро - 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.

Трехкратная обладательница престижной кинопремии Оскар так сильно переживала за обоих теннисистов, что выражение ее лица стало мемом.

Некоторые интернет-пользователи уже сравнивают гримассу Стрип с популярным эмодзи "шок".

Джокович в третий раз выиграл US Open и 14-й турнир серии "Большого шлема".

Недосягаемый. Джокович вернулся к лучшей форме и выиграл US Open