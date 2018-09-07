Майк Брайан и Джек Сок выиграли US Open

Американцы Майк Брайан и Джек Сок стали победителями US Open в парном разряде, обыграв в финале поляка Лукаша Кубота и бразильца Марселу Мело со счетом 6:3, 6:1.
Брайан установил рекорд, став 18-кратным победителем турниров Большого шлема в мужском парном разряде. В нынешнем сезоне Майк Брайан выступает с Соком из-за травмы брата – Боба.
Нью-Йорк (США)
Турнир "Большого шлема" US Open
Общий призовой фонд 53 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Парный разряд
Финал
Майк Брайан/Джек Сок (США, 3) – Лукаш Кубот/Марселу Мело (Польша/Бразилия, 7) – 6:3, 6:1