Маттек-Сэндз и Шафаржова - победительницы парного разряда Australian Open

Пара Бетани Маттек-Сэндз и Люси Шафаржова в финале парного разряда Australian Open одержали победу над дуэтом Андреа Главачкова и Пэн Шуай - 6:7(4:7), 6:3, 6:3. Теннисистки провели на корте 2 часа 18 минут.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 36 260 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Финал

Маттек-Сэндз/Шафаржова (США/Чехия, 2) - Главачкова/Пэн Шуай (Чехия/Китай, 12) - 6:7(4:7), 6:3, 6:3