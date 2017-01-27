Маттек-Сэндз и Шафаржова - победительницы парного разряда Australian Open

Пара Бетани Маттек-Сэндз и Люси Шафаржова в финале парного разряда Australian Open одержали победу над дуэтом Андреа Главачкова и Пэн Шуай - 6:7(4:7), 6:3, 6:3. Теннисистки провели на корте 2 часа 18 минут.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 36 260 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Парный разряд
Финал
Маттек-Сэндз/Шафаржова (США/Чехия, 2) - Главачкова/Пэн Шуай (Чехия/Китай, 12) - 6:7(4:7), 6:3, 6:3
Bethanie Mattek-Sands and Lucie Safarova win Australian Open women's doubles https://t.co/KTAUxFa4SZ pic.twitter.com/TYynwZxk6k– Stuff.co.nz News (@NZStuff) 27 января 2017 г.
Don
чмока, а разве Веснина с Макаровой отказывались от участия?) Они же выступали)))
11:47
Czechplayer
Ожидал от них победы в финале. Это был 11-й финал и 9-й титул пары Маттек-Сандс/Шафаржова, из них 4 Больших шлема, как уже было отмечено.
11:34
Айртон
Молодцы!) 4-й мэйджор в карьере!)) Не сомневался в их победе, ещё когда лучшая пара всех времён отказалась от участия.)
11:26