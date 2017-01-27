11:15 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Маттек-Сэндз и Шафаржова - победительницы парного разряда Australian Open

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Пара Бетани Маттек-Сэндз и Люси Шафаржова в финале парного разряда Australian Open одержали победу над дуэтом Андреа Главачкова и Пэн Шуай - 6:7(4:7), 6:3, 6:3. Теннисистки провели на корте 2 часа 18 минут.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 36 260 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Финал

Маттек-Сэндз/Шафаржова (США/Чехия, 2) - Главачкова/Пэн Шуай (Чехия/Китай, 12) - 6:7(4:7), 6:3, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/ausopen/2017/12

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Don

чмока, а разве Веснина с Макаровой отказывались от участия?) Они же выступали)))

11:47

Czechplayer

Ожидал от них победы в финале. Это был 11-й финал и 9-й титул пары Маттек-Сандс/Шафаржова, из них 4 Больших шлема, как уже было отмечено.

11:34

Айртон

Молодцы!) 4-й мэйджор в карьере!)) Не сомневался в их победе, ещё когда лучшая пара всех времён отказалась от участия.)

11:26

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