Мария Шарапова: "Я провела солидный матч"

Российская теннисистка Мария Шарапова – о победе над Ребеккой Петерсон (6:2, 6:1) во втором раунде Australian Open и о предстоящем матче с Каролин Возняцки.

- Я провела солидный матч, - сказала россиянка в эфире телеканала Eurosport 1. - Непросто играть два матча за такой короткий срок. Всегда приятно возвращаться на этот корт. Здесь отличная публика, спасибо вам.

Что для меня значит второе место по победам на Australian Open? Прежде всего, это очень много тенниса (смеется). Я чувствую, что могу дать еще много этому спорту. Матч с Возняцки? Меня ждет тяжелый третий раунд. Она действующий чемпион и, конечно, любит играть здесь.