Мария Шарапова: "Я до сих пор не в оптимальном состоянии, иногда работаю через боль"

Россиянка Мария Шарапова после победы над Хэрриет Дарт (6:0, 6:0) на старте Australian Open отметила, что довольна результатом своих тренировок. Также спортсменка отметила, что ей приходится работать через боль из-за старых травм.

– Думаю, это была хорошая проверка для моей ноги и моего плеча, – цитирует сайт WTA Шарапову. – Мои проблемы с плечом не были тайной. Это то, с чем я боролась и то, из-за чего пришлось закончить сезон после US Open. Я до сих пор не в оптимальном состоянии, иногда работаю через боль.

Я была сконцентрирована на том, чтобы не допустить провала по ходу игры. Очень легко потерять бдительность в ситуации, когда все идет по-твоему, ты почти не ошибаешься, чувствуешь себя хорошо, все делаешь правильно.

Мне все еще нравится то, что я делаю. Мне нравится видеть усилия, которые я могу приложить и видеть, как работа, которую я проделала, дает свои плоды. Именно работа сделала мою карьеру и мою жизнь такими, какие они есть.