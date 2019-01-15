Маргарита Гаспарян: "Никто не ожидал, что я смогу так быстро вернуться в тур"

Маргарита Гаспарян после победы в первом круге Открытого чемпионата Австралии над итальянкой Чжу Линь (4:6, 6:2, 6:2) рассказала о стремительном возвращении в тур в прошлом году. Россиянка не играла с июня 2016 года по октябрь 2017 года, а после неудачной попытки возвращения на "Кубке Кремля"-2017 до апреля 2018-го из-за серьезной травмы колена, потребовавшей трех операций. За сезон-2018 она смогла выиграть турнир WTA в Ташкенте, дойти до четвертьфиналов в Линце и Люксембурге и до полуфиналов челленджеров в Мумбае и Лиможе и благодаря этому вернулась в топ-100.

– К сожалению, пришлось сняться с турнира в Окленде. До него я получила травму, а там все ухудшилось. Я рада, что вообще играю здесь, на Australian Open и, конечно, очень рада, что выиграла, – сказала Гаспарян в интервью Eurosport.

– В прошлом году вы вернулись в тур после серьезной травмы, выиграли титул.

– Прошлый год – это вообще было что-то невероятное. Никто не ожидал, что я могу так быстро вернуться в тур. Но у меня была цель, я очень хотела этого и добилась. Поэтому очень рада, что я здесь.

– Сотрудничество с Карлосом Мартинесом вас настолько воодушевляет?

– Да, мне очень повезло с ним. Мы прекрасно работаем. У нас полное взаимопонимание, поэтому все хорошо.