07:05 | Теннис — "Большой шлем"

Макарова и Веснина вышли в 1/4 финала Australian Open в парном разряде

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Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина вышли в 1/4 финала Australian Open в парном разряде. Сегодня они в упорной борьбе в трех сетах обыграли Барбору Крейчикову и Катержину Синякову из Чехии.

В четвертьфинале российская пара сыграет с Габриэлой Дабровски из Канады и Сюй Ифань из Китая.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Третий круг 

МАКАРОВА/ВЕСНИНА (Россия, 2) - Крейчикова/Синякова (Чехия, 16) - 7:6 (7:2), 6:7 (4:7), 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/ausopen/2018/12/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
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Хрю-хрю

Подозреваю, что ЧМОка от злости пишет тут с двух ников (иуда и О.И.). Плохо день для него начался. А наши девчонки просто молодцы! Удачи им далее!

07:52

Да здравствуют О.И.-18 без рсфср

ШПАСИК, ты карандаши с точилками не путай!!! В виду ИМЕЛ я именно ДВУХ страшил из наш/раш....

07:47

Бней Иегуда

Сильные игроки пару практически не играют.) Федя, Надя, Сима, Кербер.) Пара - удел этих двух домохозяек, ибо в одиночке ничего не светит.)) Серена и Винус пару всегда играли как разминку перед основными соревнованиями, и чесали всех подряд в одну калитку.)) В том числе и Макарову с Весниной.))

07:38

shpasic

зря так о Синяковой и Крейчиковой... не такие уж чешки и плохие теннисистки.

07:27

Да здравствуют О.И.-18 без рсфср

Зачем эти профуры на КАЖДЫЙ турнир заявляются в одиночку???? Ведь всему миру видно, что ТАМ они ПОЛНЫЕ нули!!!!

07:23

shpasic

на классе.))

07:20