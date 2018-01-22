Макарова и Веснина вышли в 1/4 финала Australian Open в парном разряде

Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина вышли в 1/4 финала Australian Open в парном разряде. Сегодня они в упорной борьбе в трех сетах обыграли Барбору Крейчикову и Катержину Синякову из Чехии.
В четвертьфинале российская пара сыграет с Габриэлой Дабровски из Канады и Сюй Ифань из Китая.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 42 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Парный разряд
Третий круг
МАКАРОВА/ВЕСНИНА (Россия, 2) - Крейчикова/Синякова (Чехия, 16) - 7:6 (7:2), 6:7 (4:7), 6:2
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Хрю-хрю
Подозреваю, что ЧМОка от злости пишет тут с двух ников (иуда и О.И.). Плохо день для него начался. А наши девчонки просто молодцы! Удачи им далее!
07:52
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
ШПАСИК, ты карандаши с точилками не путай!!! В виду ИМЕЛ я именно ДВУХ страшил из наш/раш....
07:47
Бней Иегуда
Сильные игроки пару практически не играют.) Федя, Надя, Сима, Кербер.) Пара - удел этих двух домохозяек, ибо в одиночке ничего не светит.)) Серена и Винус пару всегда играли как разминку перед основными соревнованиями, и чесали всех подряд в одну калитку.)) В том числе и Макарову с Весниной.))
07:38
shpasic
зря так о Синяковой и Крейчиковой... не такие уж чешки и плохие теннисистки.
07:27
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
Зачем эти профуры на КАЖДЫЙ турнир заявляются в одиночку???? Ведь всему миру видно, что ТАМ они ПОЛНЫЕ нули!!!!
07:23
shpasic
на классе.))
07:20