Макарова и Веснина вышли в 1/4 финала Australian Open в парном разряде

Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина вышли в 1/4 финала Australian Open в парном разряде. Сегодня они в упорной борьбе в трех сетах обыграли Барбору Крейчикову и Катержину Синякову из Чехии.

В четвертьфинале российская пара сыграет с Габриэлой Дабровски из Канады и Сюй Ифань из Китая.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Третий круг

МАКАРОВА/ВЕСНИНА (Россия, 2) - Крейчикова/Синякова (Чехия, 16) - 7:6 (7:2), 6:7 (4:7), 6:2