Макарова и Веснина – во втором круге парного турнира Australian Open

Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина переиграли в матче первого круга парного турнира Australian Open представительниц Японии Сюко Аояма/Макото Ниномия в трех сетах – 6:4, 5:7, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 16 минут. Соперницами российской пары будут победители встречи Лизель Хубер/Мария Санчес (США) – Мэдисон Бренгл/Арина Родионова (США/Австралия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 36 260 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Первый круг

МАКАРОВА/ВЕСНИНА (Россия, 3) – Аояма/ Ниномия (Япония) – 6:4, 5:7, 6:2