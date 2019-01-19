Кис обыграла Мертенс в третьем раунде Australian Open

Американская теннисистка Мэдисон Кис обыграла бельгийку Элисе Мертенс (6:3, 6:2) в третьем раунде Australian Open в женском одиночном разряде. Матч продолжался один час и 15 минут.
В следующем раунде американка сыграет с украинкой Элиной Свитолиной.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 44 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Мэдисон Кис (США, 17) - Элисе Мертенс (Бельгия, 12) - 6:3, 6:2
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