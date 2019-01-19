Кис обыграла Мертенс в третьем раунде Australian Open

Американская теннисистка Мэдисон Кис обыграла бельгийку Элисе Мертенс (6:3, 6:2) в третьем раунде Australian Open в женском одиночном разряде. Матч продолжался один час и 15 минут.

В следующем раунде американка сыграет с украинкой Элиной Свитолиной.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 44 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Мэдисон Кис (США, 17) - Элисе Мертенс (Бельгия, 12) - 6:3, 6:2