20:19 | Теннис — "Большой шлем"

Кербер и Герес вышли во второй раунд Roland Garros


Немецкие теннисистки Ангелик Кербер и Юлия Гергес пробились во второй раунд Roland Garros в женском одиночном разряде.

Кербер обыграла свою соотечественницу Мону Бартель (6:2, 6:3), а Герргес - словачку Доминику Цибулкову (6:4, 5:7, 6:0). В еще одном матче китаянка Пэн Шуай обыграла сербку Александру Крунич (6:3, 6:4).

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 39 197 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Пэн Шуай (Китай) - Александра Крунич (Сербия) - 6:3, 6:4

Ангелик Кербер (Германия, 12) - Мона Бартель (Германия) - 6:2, 6:3

Юлия Гергес (Германия, 11) - Доминика Цибулкова (Словакия) - 6:4, 5:7, 6:0

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/rolandgarros/2018/11/

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!