Кербер и Герес вышли во второй раунд Roland Garros

Немецкие теннисистки Ангелик Кербер и Юлия Гергес пробились во второй раунд Roland Garros в женском одиночном разряде.
Кербер обыграла свою соотечественницу Мону Бартель (6:2, 6:3), а Герргес - словачку Доминику Цибулкову (6:4, 5:7, 6:0). В еще одном матче китаянка Пэн Шуай обыграла сербку Александру Крунич (6:3, 6:4).
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 39 197 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Пэн Шуай (Китай) - Александра Крунич (Сербия) - 6:3, 6:4
Ангелик Кербер (Германия, 12) - Мона Бартель (Германия) - 6:2, 6:3
Юлия Гергес (Германия, 11) - Доминика Цибулкова (Словакия) - 6:4, 5:7, 6:0
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