Кеи Нишикори пропустит конец сезона из-за травмы запястья

Девятая ракетка мира Кеи Нишикори пропустит остаток сезон-2017 из-за травмы правого запястья, которую он усугубил перед стартом турнира в Цинциннати. Обследование выявило у японца разрыв одного из сухожилий. 27-летний теннисист надеется избежать операции, но играть до конца года не будет, сообщает Eurosport.uk. Напомним, что ранее о досрочном завершении сезона из-за травм объявили два других игрока Top-10 – Новак Джокович, которого беспокоит боль в локте, и Стэн Вавринка, перенесший две операции на колене.