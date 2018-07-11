Хуммельс приехал на Уимблдон поддержать Гергес

Защитник "Баварии" и сборной Германии Матс Хуммельс приехал на Уимблдон поддержать соотечественницу Юлию Гергес. Накануне она, обыграв Кики Бертенс, вышла в полуфинал. Для нее это будет первый полуфинал на турнирах "Большого шлема". Соперницей немки станет семикратная чемпионка Уимблдона Серена Уильямс. В среду Гергес разместила в своем Твиттере фото с тренером, физиотерапевтом и Хуммельсом с подписью "Официально в команде Гергес". В другом полуфинале сыграет еще одна немка Ангелик Кербер. Сборная Германии с Хуммельсом в составе на чемпионате мира-2018 не смогла выйти из группы, проиграв два матча из трех - Мексике и Корее.