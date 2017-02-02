13:58 2 февраля | ТЕННИС — "Большой шлем"

Хави Гарсия: "Не мог выносить криков Дзюбы в поддержку Федерера"

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Полузащитник "Зенита" Хави Гарсия признался, что следил за финалом Australian Open между швейцарцем Роджером Федерером и испанцем Рафаэлем Надалем. Игру смотрели несколько футболистов "Зенита", включая Артема Дзюбу, который очень эмоциально поддерживал Федерера. Швейцарец выиграл у Надаля в пяти сетах.

- Сначала я смотрел матч внизу в холле вместе со всеми, - сказал Хави Гарсия в интервью клубной пресс-службе. - Но потом просто не мог выносить криков Дзюбы в поддержку Федерера. И мне пришлось уйти в массажную комнату, где мы досмотрели игру с испанскими физиотерапевтами.

- А потом вместе немного грустили?

- Конечно, не без этого. Все-таки Надаль - очень популярный спортсмен у нас в стране. Его безумно любят в Испании. Все без исключения болеют за него. Вместе с ним мы радуемся победам и переживаем поражения. У него был не очень удачный период, но он вернулся и вышел в финал.

Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/video/42535/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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merniloskut

Крики Дзюбы дали фору Шараповой!)))

15:41 2 февраля

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