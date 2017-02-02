Хави Гарсия: "Не мог выносить криков Дзюбы в поддержку Федерера"

Полузащитник "Зенита" Хави Гарсия признался, что следил за финалом Australian Open между швейцарцем Роджером Федерером и испанцем Рафаэлем Надалем. Игру смотрели несколько футболистов "Зенита", включая Артема Дзюбу, который очень эмоциально поддерживал Федерера. Швейцарец выиграл у Надаля в пяти сетах.

- Сначала я смотрел матч внизу в холле вместе со всеми, - сказал Хави Гарсия в интервью клубной пресс-службе. - Но потом просто не мог выносить криков Дзюбы в поддержку Федерера. И мне пришлось уйти в массажную комнату, где мы досмотрели игру с испанскими физиотерапевтами.

- А потом вместе немного грустили?

- Конечно, не без этого. Все-таки Надаль - очень популярный спортсмен у нас в стране. Его безумно любят в Испании. Все без исключения болеют за него. Вместе с ним мы радуемся победам и переживаем поражения. У него был не очень удачный период, но он вернулся и вышел в финал.