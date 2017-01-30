Дзюба эмоционально отпраздновал победу Федерера на Australian Open

Пресс-служба "Зенита" сняла видео, как игроки клуба смотрят финал Australian Open в мужском одиночном разряде между Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем. Главным героем ролика стал форвард Артем Дзюба, который, по собственному признанию, с детства поддерживает швейцарца.

- Я когда смотрю, как он играет, я потею, как будто сам играю. Я его люблю с детства, - сказал Дзюба. - Я многие виды спорта смотрю, но Федерер - любимый. Он мне нравится тем, что атакует. Надаль чисто перебивает сетку. Кокорин, кстати, не интересуется теннисом, он интересуется, у кого какие часы. Он болеет за Рафу только из-за часов.

После победы Федерера Дзюба и еще несколько игроков соскочили с дивана и начали скандировать "чемпионы-чемпионы!"

- Это лучший день в моей жизни, - подытожил Дзюба.