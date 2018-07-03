Россиянин Карен Хачанов вышел во второй круг Уимблдона, обыграв итальянца Давид Феррер со счетом 6:1, 7:6 (7:3), 3:6, 7:5.

Во втором круге Хачанов сыграет с киприотом Маркосом Багдатисом, вышедшим в следующий раунд после отказа австрийца Доминика Тима.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 34 000 000 фунтов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Карен ХАЧАНОВ (Россия) - Давид Феррер (Испания) - 6:1, 7:6 (7:3), 3:6, 7:5

Фабио Фоньини (Италия, 19) - Таро Даниэль (Япония) - 3:6, 6:3, 6:3, 6:3

Маркос Багдатис (Кипр) - Доминик Тим (Австрия, 7) - 6:4, 7:5, 2:0 отказ 2-го игрока