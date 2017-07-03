Хачанов одолел Кузнецова на старте Уимблдона

Россиянин Карен Хачанов в пяти сетах взял верх над соотечественником Андреем Кузнецовым в первом круге Уимблдона. Поединок продлился 2 часа и 39 минут. Следующий соперник Хачанова определится в поединке бразильца Тиагу Монтейру и австралийца Эндрю Уиттингтона.

В другом поединке японец Кеи Нишикори в трех сетах обыграл итальянца Марко Чеккинато и встретится с победителем дуэли между украинцем Сергеем Стаховским и французом Жюльеном Беннето.

Бразилец Рожериу Дутра Силва в четырех сетах уступил еще одному представителю Франции Бенуа Пэру, который во втором круге сыграет с соотечественником Пьером-Юге Эрбером.

А Николоз Басилашвили, представляющий Грузию, обыграл аргентинца Карлоса Берлока. Его следующий соперник – американец Сэм Керри.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

ХАЧАНОВ (Россия, 30) – КУЗНЕЦОВ (Россия) – 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 1:6, 6:2

Янович (Польша) – Шаповалов (Канада, WC) – 6:4, 3:6, 6:3, 7:6 (7:2)

Нишикори (Япония, 9) – Чеккинато (Италия) – 6:2, 6:2, 6:0

Басилашвили (Грузия) – Берлок (Аргентина) – 6:4, 7:6 (7:3), 6:1

Пэр (Франция) – Дутра Силва (Бразилия) – 6:4, 3:6, 7:6 (12:10), 6:4