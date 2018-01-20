Фоньини – в 1/8 финала Australian Open

Итальянец Фабио Фоньини обыграл француза Жюльена Беннето в третьем круге Australian Open. Встреча завершилась в пяти сетах со счетом 3:6, 6:2, 6:1, 4:6, 6:3. В 1/8 финала Фоньини сыграет с победителем матча Томаш Бердых (Чехия) – Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина).

В другой встрече венгр Мартон Фучович победил аргентинца Николаса Кикера и теперь сыграет либо с Ришаром Гаске, либо с Роджером Федерером.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Фоньини (Италия, 25) – Беннето (Франция) – 3:6, 6:2, 6:1, 4:6, 6:3

Фучович (Венгрия) – Кикер (Аргентина) – 6:3, 6:3, 6:2