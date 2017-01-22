Федерер вышел в четвертьфинал Australian Open

Швейцарец Роджер Федерер в матче четвертого круга Australian Open обыграл японца Кеи Нишикори (6:7 (4:7), 6:4, 6:1, 4:6, 6:3) и вышел в четвертьфинал турнира. Игра продлилась 3 часа 23 минуты. Соперником швейцарского теннисиста в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии станет немец Миша Зверев, сенсационно обыгравший первую ракетку мира Энди Маррэя.

Отметим, что первый сет завершился победой Нишикори на тай-брейке (7:4). В пятой партии японец из-за проблем со спиной был вынужден прибегнуть к помощи физиотерапевта, сумев в итоге завершить матч, до последнего навязывая Федереру борьбу.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 36 260 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Федерер (Швейцария, 17) – Нишикори (Япония, 5) – 6:7 (4:7), 6:4, 6:1, 4:6, 6:3