Федерер вышел в четвертьфинал Australian Open

Швейцарец Роджер Федерер в матче четвертого круга Australian Open обыграл японца Кеи Нишикори (6:7 (4:7), 6:4, 6:1, 4:6, 6:3) и вышел в четвертьфинал турнира. Игра продлилась 3 часа 23 минуты. Соперником швейцарского теннисиста в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии станет немец Миша Зверев, сенсационно обыгравший первую ракетку мира Энди Маррэя.
Отметим, что первый сет завершился победой Нишикори на тай-брейке (7:4). В пятой партии японец из-за проблем со спиной был вынужден прибегнуть к помощи физиотерапевта, сумев в итоге завершить матч, до последнего навязывая Федереру борьбу.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 36 260 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Федерер (Швейцария, 17) – Нишикори (Япония, 5) – 6:7 (4:7), 6:4, 6:1, 4:6, 6:3
Thomas_Boy
Айртон _____________ Смока, ты не понимаешь, что такое "эпоха".))) Была вот "эпоха Сампраса", например. Была "эпоха Федерера". Потом с некоторой натяжкой "эпоха Джоковича". А Энди... Да вот он себя показал. Сколько бабла просадил, Смока?)))
15:26
CanagliaVova
Разве не Серена?
15:22
Айртон
Thomas_Boy Ну так, Энди №1 в мире.)) А ты думал кто?))
15:15
Thomas_Boy
А че, Энди слился? Вай-вай-вай! "Эра Маррэя".) Вангасмока провидец.))) Хорошо, что Ибрагимович форму набрал.
15:12
Айртон
Феде так-то в четверти даже лучше с Мишей играть, чем с Энди.)) Мне почему-то так кажется.))
14:55
CanagliaVova
Чмошка истерит. Маррэй сегодня подвел его не по-децки :-D
14:49
Айртон
slager федя уже ветеран-играет потому что скучно дома сидеть и в гольф еще не научился) наверно еще не охота терять рекламные деньги-бывшим игрокам платят уже меньше-нишикори его думаю пройдет-даже поставлю не много-500р ------------------- Жги дальше, деревенский сибирский дуДачок.))
14:48
alexzander
Браво Роджер! Видно,что соскучился по теннису,турнирам.Молодец!!! А Кея конечно жаль, он отдал все силы сегодня, если бы в 1 сете выиграл с 5-1, может на решающие моменты их бы осталось больше? Но Роджер хорош!!!
14:46
Айртон
А хде чепушилко, ставившее на японца?)) Смеши меня и дальше своими никчемными прогнозами, оналитег!)) Федю, с блестящей победой!)) Как и предсказывал!))
14:42