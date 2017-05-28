Екатерина Макарова: "В матче с Кербер просто старалась бороться и показывать свой лучший теннис"

Российская теннисистка Екатерина Макарова после победы в первом круге Roland Garros над Ангелик Кербер в интервью "СЭ" отметила, что не хотела встречи с первой ракеткой мира. По словам спортсменки, она просто старалась бороться и показывать свой лучший теннис.

– Рада победе. Матч был сложноватый для первого круга, – заявила Макарова. – Но мы много играли друг против друга раньше. Против нее всегда сложно, особенно сейчас, когда она является номером один в мире. Очень тяжелый оппонент. И я просто очень довольна, что победила.

– У Кербер выходит не очень ровный сезон. Как вы в связи с этим оценивали свои шансы?

– Да. Учитывая ее последние результаты, мне в голову приходила мысль, что может случиться все, что угодно. Я много лет была "сеяной" на турнирах "Большого шлема", а сейчас – нет. Я ждала жеребьевки и понимала, что могу сыграть с "сеяной" соперницей в первом круге. О том, что это будет первая ракетка мира, думать не хотелось. Но ничего не поделаешь. Я просто старалась бороться и показывать свой лучший теннис. (Мария НИКУЛАШКИНА)

Полное интервью Екатерины Макаровой